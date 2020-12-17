محمود حميدة يكشف تفاصيل زيجاته وخلافاته الفنية في «السيرة»

يحل النجم الكبير محمود حميدة ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها «السيرة» المذاع عبر قناة DMC، في تمام الحادية عشرة مساء غدٍ الجمعة وبعد غد السبت.ويكشف الفنان الكبير الكثير خلال الحلقتين عن زيجاته وعلاقته الأسرية، وعلاقته ببناته، وأحفاده، وأشقائه أيضا، وكيف نشأ في مسقط رأسه، والعلاقة بينه وبين شقيقه المتوفى مؤخرًا.كما يتطرق "حميدة" إلى مشواره الفني الكبير وعلاقته بالزملاء، وكيف تواجدت بعض الخلافات وتعامل معها بأي طريق حتى يحل مشكلاته وأزماته، وطرق اختيار أعماله، وهل يضع بالفعل شروطًا في الأعمال التي يخوضها؟، وعمله مؤخرا بشكل ملحوظ مع الشباب.