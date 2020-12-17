«المصرية اللبنانية» تكرم السعيد «أفضل وزيرة عربية»

كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي وأفضل وزيرة عربية لعام 2020، على هامش مشاركتها في ندوة الجمعية بعنوان "خطط التنمية المستدامة في 2021 ضمن رؤية مصر 2030"، بحضور المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.وقدم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية بتوجيهاته للحكومة بتوفير وتوزيع لقاح كورونا مجانا، مثمنا جهود الدكتورة هالة السعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الظروف الصعبة وبالأخص أزمة كورونا.وأضاف فوزي: "تحمل وزارة التخطيط العديد من الملفات الاقتصادية الهامة بجانب دورها البارز في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر واستدامته، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.4%؜ في التسعة اشهر الاولي لعام 1920 قبل ظهور فيروس كورونا".وأشار إلى أنه بالرغم من ازمة كورونا وتبعاتها المختلفة إلا أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تقدما ملحوظا، كما اسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحد من تأثير فيروس كورونا علي مسيرة التنمية حيث تعد مصر من الدول القليلة التي تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي في 2020.وأكد أن ملف التحديث وإعداد الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، من اهـم الملفات لدي وزارة التخطيط، مشيرًا إلى أهمية توجيه وتحديد دور القطاع الخاص في التنمية لتحقيق التكامل الفعال مع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وزيادة واستدامة معدلات التشغيل.