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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة أمريكية: حفل تنصيب «بايدن» سيكون افتراضيًا بسبب كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن يسعى لأن يجعل حفل تنصيبه الشهر المقبل افتراضيا، وتعزيز فرص مشاهدة الاحتفال عبر الإنترنت، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنه نتيجة لذلك، فإن الاحتفالات الخاصة بمراسم تنصيب جو بايدن تقلصت بشدة، مع استمرار انتشار الجائحة على الصعيد الوطنى، حيث حد المنظمون من تخصيص التذاكر لأعضاء الكونجرس وضيف واحد لكل منهم.

وأشارت إلى أن لجنة الكونجرس المشتركة من الحزبين حول مراسم التنصيب (JCCIC)، وهي مجموعة من قادة مجلسي النواب والشيوخ الذين يشرفون على أداء اليمين الرسمية، بعد أن كانت تقوم بتوزيع 200 ألف تذكرة في العادة عبر مكاتب مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتوزيعها على الناخبين الذين يملأون المركز التجاري الوطني خلال الحفل وضعت الحد الأقصى الجديد للحضور أقرب إلى 1200 تناسبًا مع حجم خطاب حالة الاتحاد، على الرغم من أن الحدث يقام فى الخارج على درجات الكابيتول بدلًا من قاعة الكونجرس الضيقة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الكونجرس المشتركة من الحزبين حول مراسم التنصيب السيناتور الجمهوري روى بلانت، قوله: "إننا نعمل أيضًا على تعزيز فرص مشاهدة الاحتفالات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى البث الوطني المتلفز التقليدى".

وأضاف، في بيان، أعلن عن الخطط الجديدة بشأن حفل التنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والمقرر في 20 يناير: "أن التخفيض الكبير لمراسم الحفل تم بالتشاور مع خبراء الصحة العامة والطب المتنوعين، مع استمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في وفاة أكثر من 304 آلاف شخص فى الولايات المتحدة هذا العام"، مشيرًا إلى أن التذاكر سيتم توفيرها لاحقًا للناخبين غير القادرين على الحضور شخصيًا.

وفي ذات السياق، وصفت السيناتور إيمى كلوبوشار، العضو الديمقراطى فى لجنة التنصيب المشتركة، انتخاب الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب هاريس بالحدث "التاريخي"، قائلا: "نعلم أن العديد من الأمريكيين كانوا يرغبون في حضور حفل التنصيب شخصيًا.. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون السلامة على رأس أولوياتنا".

وكان بايدن قد صرح، خلال مؤتمر صحفي في 5 ديسمبر في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "أظن أنه لن يكون هناك على الأرجح حفل تنصيب ضخم كالعادة، لكن تخميني هو أنك سترى الكثير من النشاط الافتراضي في جميع أنحاء أمريكا، يشارك فيه أشخاص بشكل أكبر من العادة".

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