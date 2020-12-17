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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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عالم

الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن توقف الفيروس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
جريدة الدستور
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أكد مسئول بارز في منظمة الصحة العالمية أنه بالرغم من أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "واعدة" إلا أنها لن توقف الفيروس، وليست "الرصاصة الفضية" لإنهاء الوباء.

وقال الدكتور تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، ردا على سؤال بشأن الموعد الذي يأمل فيه العالم للعودة إلى طبيعته- حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس: "إن الإجابة عن هذا السؤال تعتمد علينا جميعا، وعلى الإجراءات الفردية التي نتخذها الآن وفي المستقبل".

وأضاف أن العدد الأولي للقاحات سيكون محدودا، وأنه يجب إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر، أما بالنسبة للفئات الأخرى، فإن الأمر قد يستغرق ما بين 12 و24 شهرًا قبل أن يتلقى غالبية الأشخاص اللقاح.

وشدد قائلا: "يجب أن نتمسك بالأفعال والسلوكيات الفردية التي لا تحمينا فقط، وإنما تحمي من حولنا أيضا، مثل غسل اليدين، وارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة".

من جانبه، نوه الدكتور باباتوندي أولووكوري، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، بأن خطر العدوى بات يهدد الفئات العمرية التي تتراوح بين 20 و29 عاما، بسبب "زيادة التنقل" بعد تخفيف القيود، وكذلك بسبب تصور الشباب أنهم محصنون، مما يشجعهم على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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