ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ394453

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 394 ألفا و453 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 6379 حالة.وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 311 ألفا و500 شخص.وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 42 أسبوعا.