إغلاق وتشميع 9 منشآت خالفت إجراءات كورونا بالإسكندرية

أغلق حى ثان المنتزه بالإسكندرية 9 منشآت خلال حملة مكبرة مساء أمس، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 9 منشآت وهي إعادة إغلاق وتشميع سنتر بمنطقة أبي قير، بلاي ستيشن بشارع الجهاد بمنطقة أبي قير، سنتر بشارع الجهاد بمنطقة أبي قير، بلاي ستيشن بمنطقة أبي قير، سنتر بمنطقة أبي قير، بلاي ستيشن بدون اسم بشارع مسجد الواحد الأحد المتفرع من شارع 45، بلاي ستيشن بشارع الأمانة المتفرع من شارع 30، كافيه بشارع 30 عرامة، إغلاق وتشميع كافيه بشارع مسجد الواحد الأحد المتفرع من شارع 45.جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي (مدير إدارة الخدمات، العضو القانوني، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل إدارة إشغال الطريق، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية) فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.