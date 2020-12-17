افتتاح معرض «روائع خالدة» لـ الأخوان وانلي وبيكار وطاهر

تستقبل قاعة سلامة للفن التشكيلي بالمهندسين٬ في السابعة من مساء الاثنين المقبل٬ معرضا بعنوان "روائع خالدة" للفنانين: صلاح طاهر٬ حسين بيكار٬ والأخوان سيف وأدهم وانلي.يضم المعرض مجموعة منتقاة من أعمال العمالقة التي لا زالت خالدة حتى الآن٬ كما يضم أكثر من 60 عملا فنيا بخامات مختلفة، هذا ويستمر المعرض حتى 21 يناير من العام المقبل 2021.وكان حسين بيكار قد التحق بكلية الفنون الجميلة عام 1928 مدرسة الفنون العليا، وكان عمره آنذاك 15 عامًا، ليكون من أوائل الطلبة المصريين الذين التحقوا بها، ثم انتقل بعد ذلك إلى المغرب، حيث قضى 3 سنوات مدرسًا للرسم، وعاد بعدها إلى مصر.كتب بيكار العديد من الكتب عن الفن، وله عدة دراسات عن الفنانين المصريين والأجانب، خاصة معاصريه.أما الأخوان سيف وأدهم وانلي فيعدان من معالم الفن السكندري فيما بين الأربعينيات حتى السبعينيات، ومحلّ احتفاء من الحركة الثقافية والفكرية والسياحية بالمدينة، وقد تميزا بطلاقة هائلة وطاقة على التجديد وتوليد الأفكار، فهما فنانان ذوا سجية في رسم الاسكتش السريع، والتصوير بحساسية اللمسة السريعة، التي تحتفظ بحرارة المشاعر، وقد اهتما بتصوير مشاهد المسرح والأوبرا والرقص الكلاسيكي والشعبي والسيرك.بينما يعتبر الفنان صلاح طاهر من أبرز أسماء الجيل الثاني في الفنون التشكيلية المصرية وواحد من أكثر الفنانين غزارة في الإنتاج وصاحب توجه يحاول من خلاله طوال رحلته الإبداعية أن يقدم إضافة ذات خصوصية للفن التشكيلي في مصر.قدم صلاح طاهر أكثر من ألف لوحة تنوعت بين الكلاسيكية٬ والتشكيل الذي يعتمد على العناصر الهندسية، وخلال مشواره الفني أقام أكثر من 80 معرضًا محليًا وعالميًا منذ عام 1932، واشترك في حوالي 67 معرضًا جماعيًا.وقد ظل الفنان الكبير صلاح طاهر في صدارة الحركة الفنية الحديثة في مصر منذ فجر الستينات، وهو أول فنان عربي تصل أعماله إلى العالمية.