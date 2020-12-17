1959 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الخميس، عن تسجيل 1959 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، إن أرقام اليوم مثلت أكثر من نسبة 32% من إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على مدار يوم أمس، للكشف عن الفيروس، وبلغت 6 آلاف و113 تحليلًا.وأضافت: "أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 186 ألفا و246 حالة، منها 90 ألفا و347 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة به 6 آلاف و196 حالة بعد تسجيل 191 حالة وفاة جديدة".وتابع بيان الصحة البلغارية: "أن 2575 مريضًا بكورونا قد تماثلوا للشفاء التام على مدار يوم أمس، مما رفع الإجمالي إلى 90 ألفا و510 حالات، بينما بلغ عدد المصابين في القطاع الطبي حتى الآن 8 آلاف و178 حالة".