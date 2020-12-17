6 مصابين في حادث سير بأسوان
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى ملاكي، صباح اليوم الخميس، بالكيلو 140 بطريق أسوان أبوسمبل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبوسمبل السياحية لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبوسمبل السياحية لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.