6 مصابين في حادث سير بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى ملاكي، صباح اليوم الخميس، بالكيلو 140 بطريق أسوان أبوسمبل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبوسمبل السياحية لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.