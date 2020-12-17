تامر حسني جاهز لحفل دبي غدا

انتهى الفنان تامر حسني، من استعداداته لحفله الكبير المنتظر مع الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة غدا ضمن فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق.وتعاقد النجم بداية الشهر الجاري على الحفل الذي يقام غدا الخميس، الموافق 17 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وبمجرد طرح التذاكر الجديدة للحفل نفدت تماما خلال ساعات نظرا للشعبية الكبيرة لتامر في الإمارات.ويقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغانيه، ومنها بعض أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" الذي يطرحه خلال الأيام الحالية، بالإضافة إلى عدد من أغنياته القديمة، ولم يتعاقد على أي حفلات غنائية لراس السنة في مصر حتى الآن.