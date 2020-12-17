24037 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 24037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 9.96 مليون.وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الحالات اليومية أقل من 30 ألفا، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام لانخفاض الحالات اليومية في البلاد منذ أن بلغت ذروتها عند 97 ألف إصابة في اليوم في شهر سبتمبر.وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.وقالت وزارة الصحة إن الوفيات ارتفعت بواقع 382، ليصل العدد الإجمالي إلى 144451.