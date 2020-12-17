بدء حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية (فيديو)

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الآن.وكشفت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، أنه من المفترض تبدأ حملة التطعيم بوزير الصحة السعودي.يأتي هذا فيما أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، عن وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية على تويتر، أن "وزير الصحة أعلن خلال ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح كورونا كوفيد-19 إلى المملكة"مؤكده علي مجانية اللقاح للجميع.