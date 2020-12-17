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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

240 وفاة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:34 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعتبر الحصيلة الأعلى للمتوفين من بداية تفشي كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 17121.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية عن فرض حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.

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