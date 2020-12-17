240 وفاة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية التركية تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعتبر الحصيلة الأعلى للمتوفين من بداية تفشي كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 17121.كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية عن فرض حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.