قطر تستقبل لقاح فايزر ضد كورونا مطلع 2021

كشف المدير الطبي لمستشفى حمد العام بقطر، يوسف المسلماني،عن موعد تلقي قطر للقاح كورونا.وقال إن قطر سوف تستقبل أولى لقاح فيروس كورونا المستجد مطلع العام المقبل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية قطرية.وتابع المسلماني: لقد تم التعاقد مع شركتي "موديرنا" و"فايزر".