بعد مقتل جنوده.. الجيش السوداني يرسل تعزيزات للحدود مع إثيوبيا

أرسلت القوات المسلحة السودانية قوة تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، وفقا لما أوردته فضائية العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليلوأكد الجيش السوداني أنه يتواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية، مهددا «سنتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدودنا».وكان الجيش السوداني أعلن أمس الأربعاء أن "قواته تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية".