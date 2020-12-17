الكويت تنفي عودة الطيران مع 34 دولة عالية الخطورة بسبب كورونا

أعلن الطيران المدني الكويتي اليوم الخميس، أنه غير صحيح ما يتردد عن فتح الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة في يناير المقبل، حيث مازالت قائمة الدول الـ 34 دولة كما هي ولم تتغير.يأتي هذا فيما أعقاب نشر صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها الخاصة بانطلاق رحلات الطيران المباشر من وإلى مطار الكويت الدولي مع جميع الدول، بما فيها «المحظورة»، خلال يناير المقبل.