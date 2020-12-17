ألف سيارة تعلق في الثلوج الكثيفة بشرق اليابان

علقت نحو ألف سيارة وسط عاصفة ثلجية هائلة ضربت شرق اليابان متسببة في تساقط كثيف للثلوج في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن عدد السيارات العالقة على طريق كان-إيتسو السريع المغطى بالثلوج بين بلدة تسوكيونو وبلدة يوزاوا شمالي طوكيو ارتفع إلى حوالي ألف سيارة.وأدى تجدد تساقط الثلوج إلى تراكمها إلى 181 سنتيمترا في يوزاوا وإلى 88 سنتيمترا في مدينة أونوما، وفقا لوكالة كيودو.وعلقت نحو 200 سيارة بشكل مؤقت في الثلوج الكثيفة في طريق جوشينتسو السريع بوسط اليابان.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من انهيارات ثلجية ومزيد من الاضطرابات المرورية في شرق ووسط اليابان والمناطق الساحلية في بحر اليابان، حيث من المتوقع سقوط المزيد من الثلوج على مناطق واسعة من البلاد.