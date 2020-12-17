بعد قليل.. السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

كشفت وسائل إعلام عربية اليوم، أنه من المفترض أن تبدأ السعودية بعد قليل حملة التطعيم ضد كورونا، على أن تبدأ حملة التطعيم بوزير الصحة السعودي.يأتي هذا فيما أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة،أمس الأربعاء، عن وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية على تويتر، أن "وزير الصحة أعلن خلال ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح كورونا كوفيد-19 إلى المملكة".