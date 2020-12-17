تركيا تستعد لإرسال 1000 إرهابي من ليبيا وسوريا إلى الصومال

تستعد الحكومة التركية لإرسال نحو 1000 إرهابي إلى الصومال، من معسكرات تدريب الإرهابيين في عفرين السورية وفي ليبيا، وفقا لما نقلته مصادر لوسائل إعلام عربية.وقالت المصادر لـ«سكاي نيوز عربية»، إن المليشيات الإرهابية في غرب ليبيا، افتتحت عدة مراكز جنوب طرابلس لتجنيد وتدريب المرتزقة، وأن هناك دفعة جديدة من المرتزقة المقرر إرسالهم إلى الصومال، جاري تدريبها في معسكرات شمال غربي سوريا وجنوب طرابلس.يأتي هذا فيما كشفت وكالة رويترز، أن المعارضة الصومالية بعثت برسالة إلى تركيا لحثها على عدم إرسال شحنة أسلحة مزمعة إلى وحدة خاصة بالشرطة، إذ تخشى أن يستخدمها الرئيس محمد عبد الله محمد خلال الانتخابات المقبلة.