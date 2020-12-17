ترامب ينشر مقطع فيديو يلمح فيه إلى خسارته الانتخابات بالتزوير

نشر الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو أعدته حملته يشير إلى أنه خسر الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير.يأتي هذا فيما أعلن الكونجرس الأمريكي أنه سيتم تنصيب جو بايدن خلفا لترامب في 20 يناير المقبل.وجاء في بيان للجنة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لشؤون مراسم التنصيب، أن الوضع الصحي والوبائي دفع باللجنة إلى اتخاذ "قرار صعب" والحد من عدد ضيوف الشرف في مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير.وأشارت اللجنة إلى أن عدد الحاضرين في تلة الكابيتول في أثناء مراسم التنصيب سيكون مماثلا لعدد المستمعين إلى خطاب الرئيس حول "حالة الاتحاد" داخل مقر الكونجرس.