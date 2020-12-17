إشادة يمينة بجهود السعودية فى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

اثنى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، على جهود المملكة العربية السعودية وحرصها على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وتابع عبد الملك: إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرًا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.وأكد عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.وقال عبد الملك: إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية.