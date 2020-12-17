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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إشادة يمينة بجهود السعودية فى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:39 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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اثنى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، على جهود المملكة العربية السعودية وحرصها على استكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية وإعلان الحكومة الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتابع عبد الملك: إن ما حدث من اضطراب في أسعار صرف العملة المحلية مؤخرًا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح.

وقال عبد الملك: إن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الأبعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية.

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