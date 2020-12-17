رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تركيا تستهدفنا بالمخدرات» يتصدر تويتر فى السعودية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:38 ص
تويتر فى السعودية
تويتر فى السعودية
هدير سند
طباعة
تصدر في المملكة العربية السعودية هاشتاج "تركيا تستهدفنا بالمخدرات" على موقع تويتر، بعد ضبط السلطات السعودية لكمية كبيرة من المخدرات ضمن إرسالية وردت إلى المملكة من تركيا.

وتمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي غربي المملكة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 8.7 مليون حبة عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية "جريش" التي وردت للمملكة من تركيا عبر الميناء.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، أمس إن "مركز الاستهداف بالجمارك السعودية تمكّن من استهداف إرسالية واردة من "تركيا" كانت في طريقها إلى المملكة"، مشيرا إلى أنه "عند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك من العثور على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مُخبأة".

وأوضح أنه تم ضبطهم داخل المملكة وعددهم ثلاثة أشخاص، سعودي واثنين من الجنسية السورية.
وفور الإعلان عن هذا الخبر تصدر الهاشتاج "تركيا تستهدفنا بالمخدرات" ضمن قائمة الأعلى رواجا في السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث عبّر مغردون سعوديون عن سخطهم على تركيا على خلفية ضبط هذه الشحنة المخدرة.


موضوعات متعلقة

كواليس القبض على ضابط سابق لحيازته ترسانة أسلحة بالعجوزة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

«الصحة» تدشن موقعا إلكترونيا لحجز لقاح كورونا

منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب «الريف الأوربى» من السفر

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

موسكو تختبر نظاما جديدا لتتبع السفن في البحر الأسود

ألف سيارة تعلق في الثلوج الكثيفة بشرق اليابان

مواعيد القطارات اليوم الخميس 17-12-2020

تنفيذ 60% من عمليات الإعدام فى الولايات المتحدة خلال 2020

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

اكتشاف موقعين سكنيين عمرهما 2000 عام في الصين

الليلة.. افتتاح معرض «حصون الصخر» بمركز محمود مختار

الليلة.. إحياء ذكرى ملك العود فريد الأطرش بالأوبرا

انطلاق الدورة 24 لصالون شباب أتيليه الإسكندرية