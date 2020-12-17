«تركيا تستهدفنا بالمخدرات» يتصدر تويتر فى السعودية

تصدر في المملكة العربية السعودية هاشتاج "تركيا تستهدفنا بالمخدرات" على موقع تويتر، بعد ضبط السلطات السعودية لكمية كبيرة من المخدرات ضمن إرسالية وردت إلى المملكة من تركيا.وتمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي غربي المملكة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 8.7 مليون حبة عثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية "جريش" التي وردت للمملكة من تركيا عبر الميناء.وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، أمس إن "مركز الاستهداف بالجمارك السعودية تمكّن من استهداف إرسالية واردة من "تركيا" كانت في طريقها إلى المملكة"، مشيرا إلى أنه "عند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك من العثور على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مُخبأة".وأوضح أنه تم ضبطهم داخل المملكة وعددهم ثلاثة أشخاص، سعودي واثنين من الجنسية السورية.وفور الإعلان عن هذا الخبر تصدر الهاشتاج "تركيا تستهدفنا بالمخدرات" ضمن قائمة الأعلى رواجا في السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث عبّر مغردون سعوديون عن سخطهم على تركيا على خلفية ضبط هذه الشحنة المخدرة.