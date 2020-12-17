أراب نيوز: تصنيف الإخوان «إرهابية» سيزيد من الأمان فى العالم

قالت صحيفة اراب نيوز إن تصنيف الولايات المتحدة للإخوان المسلمين جماعة إرهابية سيجعل العالم أكثر أمانًا.وتابعت الصحيفة، أنه بين الحين والآخر، تتصاعد الدعوات في واشنطن لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بسبب قيامها بأنشطة ارهابية على المستوى العالمي، وعلى الرغم من استمرار العديد من السياسيين المحافظين ومراكز الفكر الاستخبارية والنشطاء المناهضين للإسلاميين في تسليط الضوء على خطر هذه الحركة الراديكالية والمنظمات التي تعمل بالوكالة عنها، لم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي قرار رسمي ضد الجماعة بعد.في وقت مبكر من هذا الشهر، أعاد السناتور الجمهوري تيد كروز، المعروف بمحاولاته الحثيثة ضد هذه الجماعة المتطرفة، تقديم قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب، والذي، إذا أصبح قانونًا، سيسمح للحكومة الأمريكية بفرض مجموعة واسعة من العقوبات على أي دول أو شركات أو أفراد يدعمون أو يمولون أو يتفاعلون مع المجموعة وأعضائها.وقال كروز في بيان: "أنا فخور بأننا في ظل إدارة ترامب نستمر في الدعوة لمحاربة الإرهاب المتطرف، ويسعدني أن أنضم إلى زملائي اليوم في إعادة تقديم هذا التشريع"، مشددًا على أهمية تحميل المنظمات الإرهابية الأجنبية مسؤولية أجراءات.على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر على يد حسن البنا منذ أكثر من 90 عامًا، إلا أن تهديدها نما واتسعت قاعدتها بدعم من حليفين للولايات المتحدة: قطر وتركيا، إلا أن العديد من الدول العربية المقربة من واشنطن اتخذت إجراءات صارمة ضد الجماعة، معتبرة أنها التهديد رقم 1 في المنطقة وخارجها، حيث يتمثل الهدف النهائي للجماعة في تكوين رابطة قائمة على أيديولوجية سياسية لاستعادة القوة والهيبة الإسلامية "الأصيلة" وللتأثير على القرارات الدولية الرئيسية لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية.بين عام 1949، عندما اغتيل البنا، وعام 2020، تعلم الإخوان المسلمون التسلل إلى الغرب والسيطرة على اللعبة السياسية، ولكن كيف؟ أدى الاضطهاد السياسي وقمع الحريات في أجزاء من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الرغبة في السعي إلى حياة أفضل، إلى موجات من الهجرة، حي هرب ملايين المسلمين إلى بلدان مختلفة في الغرب، وخاصة أوروبا والولايات المتحدة وببطء، بدأت المجتمعات المسلمة في بناء مؤسساتها ومنظماتها، ولكن لسوء الحظ، كان الأشخاص الأكثر اهتمامًا ببناء هذه المؤسسات مرتبطين بالإخوان المسلمين وبتمويل جيد ودعم من الحكومات القوية، تلاعبت بملايين المسلمين في جميع أنحاء العالموتابعت اراب نيوز: لقد استخدمت جماعة الإخوان المسلمين، الممولة بشكل جيد نسبة كبيرة من أصولها للتلاعب بملايين المسلمين حول العالم من خلال إنشاء مئات المنظمات لإبقائهم معزولين في مجتمعاتهم وفي هذه الأثناء، بعيدًا عن الشعارات الإسلامية، استخدمت المنظمة الدولية مواردها للتأثير على المؤسسات الفكرية الدولية والمنظمات الخيرية وشركات العلاقات العامة والعديد من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية للترويج للجماعة بشكل غير مباشر وتعزيز أيديولوجيتها.واختتمت اراب نيوز قائلة من أجل النجاح في محاربة الآراء المتطرفة التي انتشرت في الغرب بشكل عام والولايات المتحدة على وجه الخصوص، تحتاج أمريكا إلى التعلم من مصر والإمارات والسعودية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الإخوان المسلمين.