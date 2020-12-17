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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 17 ديسمبر 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 17ديسمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:


الحمل
مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها علاقة بوضعك المهني، ويفرض عليك اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحًا من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

الثور
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء.
عاطفيًا: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلًا.
صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك.

الجوزاء
مهنيًا: تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح حليفك، وتجري اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم.
عاطفيًا: تسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية.
صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

السرطان
مهنيًا: تكون هذا اليوم مشرقًا، ويجتمع حولك الأصدقاء ويشير إلى رحلة أو الانتقال إلى بلد إقامة جديد.
عاطفيًا: تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك.
صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

الأسد
مهنيًا: كن منتبهًا جدًا من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات.
عاطفيًا: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.
صحيًا: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

العذراء
مهنيًا: تعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج المدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.
عاطفيًا: راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصًا في الأيام المقبلة.
صحيًا: اتق شر البرد الغدّار، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية تلزمك الفراش.

الميزان
مهنيًا: عامل الوقت يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور، كما تجني جهودك المهنية الأموال والأرباح.
عاطفيًا: تعاطف مع الطرف الآخر وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.
صحيًا: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

العقرب
مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح‏ حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات، ابتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيًّا.
عاطفيًا: قد تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.
صحيًا: كن حريصًا في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

القوس
مهنيًا: يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات تفتح أمامك أبواب التقدّم والترقّي والمكافآت.
عاطفيًا: لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون على بيّنة مما أنت عليه.
صحيًا: إذا كنت تعيش تشويشًا واضطرابًا مهنيًا فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

الجدي
مهنيًا: تباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديدًا أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي ويعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفيًا: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر.
صحيًا: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة.

الدلو
مهنيًا: لا تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني.
عاطفيًا: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر.
صحيًا: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

الحوت
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم التزامات مالية جديدة، ويضع حدًا لحريتك في التصرف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.
عاطفيًا: القمر الجديد في برج القوس يتحدث عن حب وعشق ورومانسيّة، وعن خبر عائلي جيد وواعد وسفر تقوم به على أثر دعوة.
صحيًا: لكلّ داء دواء، ودواء البدانة أو السمنة التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟.

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