توقعات بتراجع الطلب المحلى على الصلب بكوريا الجنوبية

من المتوقع أن يصل الطلب المحلي لكوريا الجنوبية على الصلب إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما في عام 2020 بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت جمعية الحديد والصلب الكورية اليوم الخميس.ومن المرجح أن يصل الطلب المحلي على الصلب إلى نطاق 48 مليون طن هذا العام، بانخفاض حوالي 8% من 2ر53 مليون طن في العام السابق، حيث تأثر التصنيع والبناء والصناعات الرئيسية الأخرى بسبب جائحة كورونا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم هو الأدنى منذ تراجع الطلب على الصلب في البلاد إلى 4ر45 مليون طن في 2019 من 6ر58 مليون طن في عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.ونقلت يونهاب عن مصادر بالقطاع إنه من المتوقع أن يظل الطلب المحلي على الصلب عند مستوى 50 مليون طن العام المقبل بسبب تباطؤ الطلب على صناعة بناء السفن.