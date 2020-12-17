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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا قد تكشف قريبا عن متهم جديد فى تفجير لوكربى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:41 ص
تفجير لوكربى
تفجير لوكربى
وكالات
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قال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة قريبا عن توجيه اتهامات جنائية ضد مشتبه به آخر في تفجير رحلة طائرة بان أم 103 فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصا معظمهم أمريكيون.

والمشتبه به، الذي عرفته صحيفة وول ستريت جورنال باسم أبو عقيلة محمد مسعود، مسؤول بالمخابرات الليبية ذكرت الصحيفة أنه محتجز في ليبيا وسيتم ترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

والقضية، التي سيتم الكشف عنها في الأيام القادمة، ستكون المرة الثانية التي يشرف فيها وزير العدل وليام بار على توجيه اتهامات فيما يتصل بالتفجير.

وخلال فترة بار الأولى في المنصب خلال ولاية الرئيس جورج بوش الأب، وجهت الوزارة اتهامات إلى ضابطين بالمخابرات الليبية - هما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة- لصنعهما قنبلة بلاستيكية مزودة بجهاز توقيت وإخفائها في حقيبة ثم زرعها على رحلة لشركة طيران مالطا.

وجرى نقل الحقيبة في نهاية المطاف إلى رحلة بان أم 103. وقال بار في 1991، وقت الكشف عن لائحة الاتهام "لن يهدأ لنا بال قبل تقديم كل المسؤولين إلى العدالة". وتم توجيه اتهامات بالتوازي أيضا ضد الرجلين في اسكتلندا.

ومنذ ذلك الحين، حوكم شخص واحد فقط.

وأدين المقرحي في اسكتلندا في 2001 بشأن التفجير. وأُطلق سراحه في 2009 لأسباب إنسانية، وعاد إلى ليبيا لأنه كان مصابا بسرطان في مرحلة متأخرة. وتوفي في عام 2012.

وتحل يوم الاثنين الذكرى السنوية 32 لتفجير لوكربي الذي قتل فيه 190 أمريكيا.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق بشأن القضية التي سيتم الكشف عنها قريبا.

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