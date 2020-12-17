إصابة وزير الداخلية الأمريكى بكورونا

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بمرض كوفيد-19، أمس الأربعاء.وقال المتحدث نيكولاس جودوين لـ«رويترز»، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.وسجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء وفاة أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفًا آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية للإصابات والوفيات هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.