الكونجرس يدعو لإجراء عاجل لمواجهة أكبر حملة هجومية إلكترونية

دعا آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" بمجلسيه لاتخاذ إجراء عاجل للدفاع عن الشبكات الحيوية في البلاد في أعقاب ما يوصف بأنه أكبر حملة هجومية إلكترونية تجسسية في التاريخ الأمريكي.وكانت مصادر أمريكية قد أشارت إلى أن هناك إفادات بدأت اعتبارا من الأربعاء بوقوع اختراقات في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والخزانة وبعض أفرع وزارتي الدفاع "البنتاجون" والتجارة وأنه من غير المعروف بعد حجم نتائج هذا الاختراق.وأكد شيف أن لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس تلقتا الأربعاء تقارير في هذا الشأن من قبل مسئولين بوكالات الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة أمن البنية التحتية والأمن الإلكتروني، وأنه يتم التحقيق للرد على تلك الهجمات.ونبه شيف إلى أن الولايات المتحدة تواجه عددًا غير معلن من التهديدات الإلكترونية من قبل جهات أجنبية تستهدف الوكالات الحكومية والشركات الخاصة، مشددا على أنها هجمات لها درجة خطورة عالية وامتداد زمني كبير وينبغي الرد بصورة أسرع من قدرة أعداء الولايات المتحدة على التكيف مع هذا الرد كما يجب التعاون بين جميع الجهات في ذلك.