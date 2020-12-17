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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 17-12-2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يواصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 17-12-2020، استقراره وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة، في ختام تعاملات الأسبوع الحالي.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 17-12-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ في بنك عوده 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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