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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-12-2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب في مصر، في تقريره اليوم الخميس17-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب 806 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار اليوم فى مصر الخميس 17-12-2020

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 691 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 806 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 921 جنيهًا.

عالميًا، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي،  إن "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".

وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أسواق الذهب العالمية في عام 2021 المقبل، نوعًا من إجراءات التحفيز الضخمة من قبل بنوك مركزية في أنحاء العالم والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة ضمن إجراءات دعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل، وارتفع الذهب 12 % منذ بداية العام.

وتشير توقعات المحللين للعام الجديد إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

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