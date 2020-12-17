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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 3700 وفاة و250 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة، أكثر من 3700 وفاة وإصابة أكثر من 250 ألفًا آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20،30 من مساء الثلاثاء والساعة 20،30 من مساء الأربعاء (01،30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 3.784 وفاة ناجمة عن الوباء، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس الراقدين في المستشفيات الأمريكية حوالى 113 ألفًا.

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