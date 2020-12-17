المكسيك تسجل 10297 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و277 ألفا و499 والوفيات 115 ألفا و679.وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.ومر حوالي 41 أسبوعًا منذ ظهور حالة الإصابة الأولى لفيروس كورونا بالمكسيك.