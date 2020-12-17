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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا للإصابات بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:14 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت العاصمة الكورية الجنوبية سول رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 423 حالة، بحسب ما أعلنه عمدة المدينة كيم ووي يونج صباح اليوم الخميس.

وكشف كيم أن حالات الإصابة في البلاد ككل بلغت 1014 حالة في اليوم نفسه، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 46 ألفا و453 حالة.

كما سجلت البلاد 22 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 634 وفاة.

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