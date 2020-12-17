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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزاء الإيطالى يتعهد بتلقى لقاح كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
سيلفيو برلسكوني
سيلفيو برلسكوني
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، عن الاستعداد لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد أمام أجهزة الإعلام.

وقال برلسكوني (84 عاما)، الذي أصيب في وقت سابق بالوباء وتعافى: "سأقوم بتطعيم نفسي، على الرغم من أن جسدي يحتوي على أجسام مضادة للفيروس".

وأضاف زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" المعارض: "سأفعل ذلك على العلن إذا أمكن، وأنصح السياسيين بتلقي اللقاح أمام العامة".

وفي السياق ذاته، قال شريكه في ائتلاف - يمين الوسط زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني: "كالعادة، سأفعل ما يقوله لي طبيب الأسرة.. نتوقع أقصى ضمانات سلامة للقاح الذي يستغرق إنتاجه في العادة عشر سنوات وليس عشرة أشهر".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية يوم الأربعاء، تسجيل 680 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل تراجعا مقارنة مع 846 وفاة في اليوم السابق.

في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في البلاد ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق، حيث سجلت 17572 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 14844 إصابة أمس.

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