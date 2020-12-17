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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«فوربس»: زيادة ثروة المليارديرات فى 2020 لـ 1.9 تريليون دولار

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
زيادة ثروة المليارديرات
زيادة ثروة المليارديرات
وكالات
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أشارت تقديرات مجلة «فوربس» إلى أن الثروة الإجمالية للمليارديرات في العالم ازدادت في عام 2020 المحفوف بالأزمات، بنحو 1.9 تريليون دولار.

وقالت المجلة، إن الثروة الإجمالية لمليارديرات العالم بلغت حتى 11 ديسمبر الجاري 11.4 تريليون دولار، ما يزيد على إحصاءات العام الماضي بنسبة 20%، حيث كانوا يمتلكون 9.5 تريليون دولار.

وفي المرتبة الأولى من حيث زيادة الثروات مليارديرات الصين، الذين ازدادت ثروتهم الإجمالية خلال العام الأخير بمقدار 750 مليار دولار لتصل إلى تريليوني دولار.

وفي المرتبة الثانية المليارديرات من الولايات المتحدة، الذين ازدادت ثروتهم بـ 650 مليار دولار، لتصل إلى تريليوني دولار أيضًا.

وفي المرتبة الثالثة مليارديرات فرنسا الذين ازدادت ثروتهم بمقدار 95 مليار دولار، إلى حد 500 مليار.

وفي ما يخص الشخصيات، فإن العام 2020 أصبح الأكثر منفعة لمدير شركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، إيلون موسك، الذي ازدادت ثروته خلال العام الأخير بمقدار 110 مليارات دولار، لتصل إلى 137 مليارًا، وأصبح «موسك» ثالث أغنى شخص في العالم، حسب ترتيب «فوربس».

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