الليلة.. إحياء ذكرى ملك العود فريد الأطرش بالأوبرا

تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ حفل موسيقي غنائي والذي تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي٬ وذلك في إطار إحياء ذكرى ملك العود الفنان المطرب فريد الأطرش.ويتضمن البرنامج باقة من ألحان الموسيقار الراحل والتي أثرت مكتبة الموسيقى العربية، منها موسيقى "لحن الخلود، قلبى ومفتاحه٬ أحبك يانى٬ أحبابنا يا عين، أنت واحشنى، يا حبايبى يا غاليين، أوبريت متقولش لحد، موسيقى توته، مايكونش ده كلمة عتاب، أول همسة، بقى عايز تنساني، يا ساعه بالوقت أجرى، فوق غصنك يا لمونة، حكاية غرامى وسنة وسنتين"، بمشاركة المطربين: إبراهيم رمضان، أميرة سعيد، محمد طارق، سارة ذكي، محسن إبراهيم، ريم كمال، ووليد حيدر.يذكر أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا. بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغني بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.