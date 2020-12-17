انطلاق الدورة 24 لصالون شباب أتيليه الإسكندرية

تحتضن جماعة الفنانين والكتاب ــ أتيليه الإسكندرية ــ في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لصالون شباب أتيليه الإسكندرية، وذلك بمشاركة أكثر من 120 فنانًا من شباب التشكيليين بالإسكندرية.يقام الصالون بدعم من أتيليه الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل٬ ونقابة الفنانين التشكيلين بالإسكندرية بقيادة الفنان حسن وصفي، وقاعة الزمالك للفن، والفنان عصمت داوستاشي.ويضم الصالون نتاج الأعمال الإبداعىة في مجالات الفنون البصرية المتعددة: «التصوير، والرسم، والطبعة الفنية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المجهزة في الفراغ، والفيديو، وفن الأداء الحي».وتقام فعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.