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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب سوهاج يسارعون بالتبرع بالدم لمصابى حادث دار السلام (صور)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
التبرع بالدم لمصابى
التبرع بالدم لمصابى الحادث
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين تصوير مينا حسني
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سارع شباب محافظة سوهاج إلى التبرع بالدم بعد حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وميكروباص عند مدخل قرية البلابيش بمركز دار السلام.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى وسوهاج الجامعى.

وقام شباب محافظة سوهاج بالتسارع إلى مستشفى سوهاج الجامعي للتبرع بالدم لمصابي الحادثة، المشهد الذي دل علة شهامة شباب المحافظة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبة لفرقة الشرق يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل جماعى ووجود متوفين ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد هيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام، أن الحادث بين أتوبيس نقل جماعى قادم من قنا فى اتجاه القاهرة وميكروباص، حيث وقع الحادث أمام قرية الكشح.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 من مستقلى الأوتوبيس والميكروباص تم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى وسوهاج الجامعى.

وجار الدفع بالقوات لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتم انتقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث
التبرع بالدم لمصابى الحادث

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