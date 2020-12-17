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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الليلة.. المطرب أحمد الحجار بضيافة قبة الغورى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:29 ص
أحمد الحجار
أحمد الحجار
نضال ممدوح
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يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ سهرة فنية غنائية يحييها الفنان الكبير أحمد الحجار بصحبة عوده فقط وبدون أية آلات موسيقية كما أعلن عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك.

ويتضمن الحفل باقة متنوعة ومختارة من أجمل ما قدمه الحجار منها: آن الأوان٬ لملمت خيوط الشمس٬ إلهمني يارب٬ في ذلي إليك٬ معني الجمال٬ يارب يا هادي٬ عود٬ بلبل حزينبرق الشتا٬ مين ع الغرام٬ الروح تشهد٬ من قلبي لقلبك٬ أنا بيكي يا سمرا وغيرها.

يذكر أن أحمد الحجار نشأ في أسرة فنية٬ فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار وشقيقه المطرب علي الحجار.

التحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "أعذرينى" ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء.

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