حريق ضخم فى عقار مكون من أربعة طوابق بدمياط

اندلع حريق ضخم في عقار مكون من أربعة طوابق في شارع المحور ناحية قرية السيالة التابعة لمركز دمياط في أرض العفيفي، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في ورشة دهان أثاث.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق واخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.