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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق ضخم فى عقار مكون من أربعة طوابق بدمياط

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:47 ص
حريق ضخم فى عقار
حريق ضخم فى عقار
حسام فهمي
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اندلع حريق ضخم في عقار مكون من أربعة طوابق في شارع المحور ناحية قرية السيالة التابعة لمركز دمياط في أرض العفيفي، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في ورشة دهان أثاث.

وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق واخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر.

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