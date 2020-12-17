ثلث سكان فيينا من غير النمساويين

أكد كريستوف فيدركهر مستشار بلدية فيينا لشئون الاندماج والتعليم أن ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعيشون حاليًا في فيينا ليس لديهم جواز سفر نمساوي.وأضاف فيدركهرـ في تصريحات، أن تقارير الاندماج في العاصمة تظهر أن 30.8 في المائة بالضبط من سكان فيينا هم مواطنون أجانب بالإضافة إلى ذلك لا يتحدث طالب من كل اثنين اللغة الألمانية كلغته الأم.وقال المستشار بلدية فيينا إن 52 بالمائة من التلاميذ لديهم لغة أولى غير الألمانية وهو أمر ليس عيبًا، معتبرًا أن تعدد اللغات هو بمثابة فرصة جيدة للتنوع.. مشيرا إلى أهمية التوسع في دورات تعليم اللغة.وأضاف أن معظم الوافدين الجدد يأتون من دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة وذلك باستثناء عام 2015 الذي شهد تدفقا للاجئين من سوريا، لافتًا إلى ارتفاع عدد غير النمساويين في فيينا من 27 بالمائة قبل ثلاث سنوات إلى أقل بقليل من 31 بالمائة حاليا.