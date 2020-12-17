عبد المعطى: اللوحة البيضاء المصمتة تحفز قدرات الفنان وطاقاته

اختتمت مساء أمس الأربعاء، ندوات الدورة الثالثة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، بالندوة التى أقيمت للفنان الكبير الدكتور مصطفي عبد المعطي، والذي يكرمه الملتقي هذا العام، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، والدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين وعضو اللجنة العليا للملتقي، والفنانين المشاركين وشباب الورشة والإعلاميين.وتحدث "عبدالمعطي"، خلال اللقاء – والذى أدارته الفنانة أمل نصر أستاذ التصوير بجامعة الإسكندرية وعضو اللجنة العليا للملتقى- عن ذكرياته بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والتى تخرج منها بالدفعة الأولى، حيث تتلمذ على يد كبار الفنانين التشكيليين في مصر منهم حامد عويس، محمود سعيد ويوسف كامل.وأضاف عبد المعطي موجها حديثه للشباب أن الفن لابد من التعامل معه بشكل واضح، لما تمثله الكتلة البيضاء المصمتة (اللوحة الفارغة) من تحديات، تظهر من خلالها قوة وإمكانيات الفنان، وأشار إلى تجربة جماعة "التجريبين" التي شارك في تأسيسها إبان فترة دراسته بالكلية، واصفًا إياها "بالمثمرة" ذات الطاقة الإيجابية والتى بدأت في فترة مبكرة للغاية في عمره الفني.واستطرد "عبد المعطي" أن الفرص المتاحة للفنانين الشباب حاليًا هى الأحسن عن سابقيهم، قائلا: أن الأجيال السابقة كانت تعانى مشقة الوصول إلى المعلومات والمشاركات، أما اليوم - ومع وجود الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي- أصبح الوصول للمعلومات والتعرف علي الحركات والمدارس التشكيلية في كافة أنحاء العالم سهلا، مطالبًا الشباب باستغلال تلك الفرصة بفن وذكاء.وفي كلمتها تتبعت الدكتور أمل نصر، مراحل حياة عبد المعطي منذ التحاقه طالبًا بالكلية، وتدرجه في المناصب الأكاديمية، ثم المناصب التي تولاها خلال فترة عمله بوزارة الثقافة، كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية وتأسيسه لعدد من الفعاليات الهامة كبينالي القاهرة، وكذلك فترة رئاسته للأكاديمية المصرية للفنون بروما وإستحداثه المكتبة الموسيقية وقاعة السينما بها.كما تحدثت نصر حول تغييره مفهوم الصورة واستخدامه للمفردات الهندسية مثل الدائرة والمثلث والمربع، وذكرت ترشيح الدولة له ولعدد من الفنانين لتسجيل مراحل إنشاء السد العالي، كما استعرضت عددًا من أعماله الفنية، مشيرة إلى تطور فكر عبد المعطي، وانشغاله بعدد من الأفكار العلمية والتي عبر عنها من خلال لوحاته أو أعماله النحتية.