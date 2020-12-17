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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرافدين تطلق النسخة الأخيرة من أعمال «السيّاب» الشعرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
السيّاب
السيّاب
نضال ممدوح
طباعة
بالتعاون مع منشورات تكوين٬ صدرت حديثا عن دار الرافدين للنشر٬ الطبعة المحقّقة من الأعمال الشعرية الكاملة لشاعر العراق بدر شاكر السيّاب رائد الشعر الحديث ومؤسّس حركته التجديديّة في القرن العشرين.

الطبعة الجديدة من تحقيق الشاعر علي محمود خضيّر وتقديم الشاعر والمفكّر الكبير أدونيس، وقد اعتمدت المخطوطات الأصلية لقصائد الشاعر مع هوامش تحريرية موسّعة تضمّ التعديلات التي أجراها السياب على متنه الشعري في عهود مختلفة، وتوثيقًا كاملًا للمقاطع المحذوفة، فضلًا عن معلومات وصور ومخطوطات تنشر لأوّل مرة مع كشف وتصويب بالوثائق لأحداث هامّة في حياة الشاعر منها تاريخ ميلاده الحقيقي، وذلك في مجلدين بطباعة فاخرة.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة "الأعمال الكاملة" التي سبق وأن أطلقتها الداران، حيث يجري فيها إصدار "أعمال كاملة" لشاعر معيّن في كلّ سنة، وكانت باكورتها أعمال الشاعر الإيراني "سهراب سپهري" وبعدها الشاعر اللبناني "بسّام حجّار". وجاء الكتاب في مجلّدين وبواقع (1025) صفحة من القطع المتوسط.

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