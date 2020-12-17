بنس يتلقّى اللقاح المضادّ لكورونا الجمعة

أعلن البيت الأبيض، أنّ نائب الرئيس مايك بنس سيتلقّى الجمعة "أمام الملأ" لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لمرض كوفيد-19 بعد أن بدأت الولايات المتّحدة الإثنين حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي هذه الجائحة.وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان مقتضب إنّ بنس وزوجته كارين سيتلقّيان اللقاح "لتعزيز ثقة" الأمريكيين باللقاحات.وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجدّ في وقت سابق من هذا العام متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريبًا.