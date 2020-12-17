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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مسبار الفضاء الصينى يعود إلى الأرض بعد رحلة للقمر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:53 ص
مسبار الفضاء الصينى
مسبار الفضاء الصينى
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مركبة الفضاء الصينية "تشانغ إي-5" هبطت في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، بعد أن أكملت رحلة عودتها إلى الأرض محملة بأول عينات من تربة القمر منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقالت شينخوا، نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن المركبة العائدة هبطت في سيزيوانج، أو دوربود، بمنغوليا الداخلية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأطلقت الصين "تشانغ إي-5" يوم 24 نوفمبر، وأنزلت مركبة على القمر في بداية ديسمبر.

وسيجعل نجاح المهمة الصين ثالث دولة فقط تجلب عينات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين أطلقا منذ 44 عاما آخر مهمة ناجحة لجلب عينات من القمر.

وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوجرامين من العينات، لكن لم يُكشف بعد النقاب عن الكمية التي تم جمعها.


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