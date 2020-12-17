مصر تعزى الجزائر فى ضحايا سقوط مروحية عسكرية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية مما أسفر عن وفاة ثلاثة من الأشقاء العسكريين الجزائريين.وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها مع الجزائر الشقيق في هذا المُصاب الأليم، كما تقدمت ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري.