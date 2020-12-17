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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تستعد لإنتاج كميات كبيرة من لقاحات كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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دخل تطوير لقاح (كوفيد-19) في الصين "السباق النهائي"، مع استعداد البلاد لإنتاج اللقاح بكميات كبيرة، وفقا لمسؤول من لجنة الصحة الوطنية.

وقال تشنج تشونج وي، مسؤول من لجنة الصحة الوطنية، إن تقييم اللقاح يستلزم عددًا من المؤشرات الشاملة، من أهمها السلامة والفعالية وسهولة الحصول عليه والقدرة على تحمل التكاليف.

واعتمدت الصين خمسة مناهج تكنولوجية في تطوير لقاحات (كوفيد-19)، مع خضوع 15 لقاحًا لمرحلة التجارب السريرية، من بينها خمسة يخضعون للتجارب السريرية في المرحلة الثالثة.

وقال تشنج إن الصين تعمل بشكل علمي ودقيق على تعزيز التجارب السريرية في المرحلة الثالثة للقاحات (كوفيد-19) وإجراء المراجعة والاعتماد وفقًا للقوانين واللوائح والمعايير الفنية المتفق عليها دوليًا لضمان أن اللقاحات آمنة وفعالة ويمكن أن تصمد أمام اختبار الزمن.

وأضاف تشنج إنه نظرًا للسيطرة الفعالة على المرض في الصين، لم تعد البلاد تواجه الظروف التي تتطلب إجراء التجارب السريرية في المرحلة الثالثة، وتتم في الخارج، الأمر الذي يخلق بعض المشقات والتحديات.

ومنحت الصين الاستخدام الطارئ للقاحات (كوفيد-19) في يونيو.

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