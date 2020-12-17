وزير الخارجية التونسى يؤكد متانة علاقات بلاده مع الجزائر

أكد وزير الخارجية الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي عثمان الجرندي ما تحظى به العلاقات التونسية الجزائرية من متابعة يومية من الرئيس التونسي قيس سعيِّد، الذي يحرص كل الحرص على التنسيق والتشاور مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بشأن قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الوزير التونسي خلال لقائه بسفير الجزائر لدى تونس عزوز باعلال - وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية - عن اعتزاز تونس بعلاقاتها مع الجزائر وإيمانها بوحدة المصير المشترك، مبينًا أن صفاء العلاقات التونسية الجزائرية لا يمكن أن تكدره مواقف غير رسمية لا تلزم تونس في شيء ولا تُلزم إلّا أصحابها.وشدد على تمسّك تونس بمتانة هذه العلاقات النابعة من قيم الإخاء والنضال المشترك في ملاحم تاريخية خطّها أبناء تونس والجزائر وستبقى مفخرة ونبراسًا للأجيال القادمة.وعلى صعيد آخر، نوّه الجرندي بمستوى علاقات التعاون القائمة بين تونس والجزائر، داعيًا إلى ضرورة إدخال مزيد من الديناميكية على آليّات هذا التعاون لاسيما في مجالات التنمية والاندماج الاقتصادي، لتستجيب لتحديات ومتطلبات المرحلة وبما يخدم مصلحة الشعبين.