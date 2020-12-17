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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. ملتقى الأقصر يختتم فعالياته بتكريم مصطفى عبدالمعطى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
ملتقى الأقصر
ملتقى الأقصر
نضال ممدوح
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تختتم في الخامسة مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذى يكرم خلال الدورة الحالية الفنان التشكيلى الكبير الدكتور مصطفى عبد المعطي، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية٬ ومؤسس قاعة النيل، بينالي القاهرة الدولي، جناح مصر بمتحف تيتوجراد، مجمع محمود سعيد للمتاحف، متحف الفن الحديث بالقاهرة وغيرها.

يذكر أن الدورة الـ 13 من الملتقي يشارك فيها الفنانين المصريين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.

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