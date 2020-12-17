اليوم.. ملتقى الأقصر يختتم فعالياته بتكريم مصطفى عبدالمعطى

تختتم في الخامسة مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذى يكرم خلال الدورة الحالية الفنان التشكيلى الكبير الدكتور مصطفى عبد المعطي، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية٬ ومؤسس قاعة النيل، بينالي القاهرة الدولي، جناح مصر بمتحف تيتوجراد، مجمع محمود سعيد للمتاحف، متحف الفن الحديث بالقاهرة وغيرها.يذكر أن الدورة الـ 13 من الملتقي يشارك فيها الفنانين المصريين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.