البرازيل تسجل 70.574 إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 70.574 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الإصابات 7.040.608 حالة إصابة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنها سجلت 936 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 183.735 حالة وفاة.وقدمت وزارة الصحة البرازيلية جدول خطة التقليح إلى المحكمة العليا دون تحديد موعد لبدء العملية، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها الخطة ستبدأ بعد خمسة أيام بعد موافقة الهيئة التنظيمية الصحية (أنفيزا).ووصف المتخصصون بمجال الصحة في البرازيل، في رسالة إلى المحكمة العليا، خطة الحكومة الاتحادية للتلقيح ضد فيروس كورونا بأنها مجتزأة وخاطئة.